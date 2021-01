Mercato – C’era una volta Pato. Ora il papero si offre

Da top player a svincolato.

E’ questa la parabola di Alexandre Pato. “Il papero” vuole tornare in Italia e c’è anche il Bologna fra le società che gradirebbe. Il brasiliano manca dal calcio europeo da quattro anni, non ha pretese di rientrarvi in una big, né di soldi. La sua priorità è giocare e si è offerto in Serie A, anche per sei mesi. L’attaccante 31 enne non gioca infatti da fine luglio, è senza contratto e vuole prendere un nuovo treno per il calcio che conta. Se passasse da Bologna non gli spiacerebbe.

Fonte-Repubblica