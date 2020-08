Mercato, Bologna su Tripaldelli ma la concorrenza è ampia

Alessandro Tripaldelli è un’opzione per la fascia sinistra del mercato del Bologna.

Il terzino di proprietà del Sassuolo piace a Bigon e a Mihajlovic, che potrebbe avere un rinforzo di qualità ad un prezzo piuttosto modico. Il classe ’99 è attualmente fuori rosa per aver rifiutato il rinnovo di contratto, a seguito di un’operazione che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per sei mesi. Per Tripaldelli, nonostante le sole due presenze in Serie A, c’è la fila: Atalanta, Bologna, Cagliari, Torino, Parma e Osasuna sarebbe le altre società interessate al giocatore. I neroverdi vorrebbero fare cassa, ma per ora l’offerta più alta ricevuta è stata di un milione e mezzo di euro.