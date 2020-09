Il Bologna ha messo nel mirino Luka Menalo.

Esterno sinistro della Dinamo Zagabria, classe 1996, sembra essere il nuovo obiettivo per l’attacco rossoblù. L’anno scorso il ragazzo ha giocato in prestito nell’Olimpia Lubiana, dove ha attirato le attenzioni di Bigon e Sabatini. Domani Menalo giocherà con la sua Bosnia contro l’Italia, occasione che sarà utile per i felsinei per monitorarne la condizione fisica. Su di lui c’è anche il Konyaspor. Lo riporta Tuttomercatoweb.