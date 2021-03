Mercato – Gazzetta: il Bologna pensa a Cruz jr?

Il figlio di Julio Cruz, Juan Manuel Cruz è un attaccante di ventuno anni che due giorni fa ha fatto il suo debutto in prima squadra del campionato argentino. Il ragazzo è entrato al 37′ del secondo tempo nella vittoria per 2-1 del suo Banfield sul Lanus.

Juan Manuel si era affacciato al calcio da piccolo con grandi speranze, ma aveva finito per abbandonare il pallone. La nuova ispirazione gli è tornata al compimento dei 18 anni quando, con gradualità inevitabile ma crescente, il baby-Jardinero è entrato nelle giovanili del Banfield, la squadra in cui dal 1993 al 1996 papà Julio giocò. El Jardinero vuole far crescere ancora Juan Manuel nel campionato argentino, anche se il sogno sarebbe quello di portarlo in Italia: in alcune interviste Cruz ha strizzato l’occhio al Bologna e qualche contatto sarebbe stato allacciato. Per ora, Juan Manuel, classe 1999, deve completare la sua formazione da professionista al Banfield.

Fonte: Gazzetta