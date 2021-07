Mercato – Betis Sevilla su Lyanco, ma non è ancora fatta

Il difensore brasiliano in uscita dal Torino

La trattativa, a differenza di quanto filtra dalla Spagna, non è ancora entrata davvero nel vivo. Il Torino apre alla cessione e il centrale brasiliano vedrebbe di buon grado un'esperienza in Spagna perché sarebbe un club che può garantirgli un posto da titolare. Il Betis ha messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto, ma il Toro non vuole regalare il giocatore e risponde chiedendo almeno un obbligo legato al numero di presenze. La valutazione per Lyanco è di dieci milioni ( la stessa cifra richiesta al Bologna a giugno). Le parti si riaggiorneranno, ma per il l momento la trattativa non è in fase avanzata.