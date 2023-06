Mercato – Baschirotto piace anche al Cagliari di Ranieri

Come riporta il Corriere dello Sport, ripreso da TuttoMercatoWeb, ora il centrale fa gola a molte squadre. Anche il Cagliari di Claudio Ranieri, neopromosso in Serie A, sta pensando a lui come rinforzo per affrontare il salto di categoria. Il calciatore era già nel mirino del Bologna e della Fiorentina da tempo. Il Lecce ha fatto sapere che il giocatore potrà essere ceduto solo nel caso in cui arrivassero offerte attorno agli 8 milioni di euro.