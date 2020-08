Mercato, anche l’Atalanta interessata a Supryaga

Aumenta la concorrenza per Vladyslav Supryaga.

Il Bologna è sul centravanti della Dinamo Kiev da diverso tempo, ma non è ancora riuscito a concludere l’affare. Gli ucraini hanno sollevato le loro pretese economiche a circa dieci milioni di euro, complicando e non di poco la trattativa. A questo problema si aggiunge la concorrenza per il classe 2000. Come riporta Sky Sport, l’Atalanta sarebbe interessata al ragazzo e potrebbe tentare l’affondo nelle prossime ore. I rossoblù dovranno quindi affrontare un duello di mercato con i bergamaschi per riuscire ad assicurarsi il cartellino del giovane.