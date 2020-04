Medici Sportivi: “Tamponi per tutti i giocatori, ma precedenza ai cittadini”

Il virus sta pian piano rallentando la sua corsa, ma l’Italia è ancora in piena emergenza. Le istituzioni stanno però cercando di capire alcune dinamiche, su tutte quando poter tornare a giocare in sicurezza. Non parla di date, ma di precauzioni, il presidente italiano ed europeo dei Medici Sportivi Maurizio Casasco, che rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttosport”.

“Dopo aver parlato anche con il numero 2 dell’Oms, abbiamo dato al movimento delle indicazioni scientifiche. Per quanto riguarda spogliatoi, trasferte e date lasciamo che siano le stesse autorità di competenza a decidere – spiega Casasco, che infine conclude – Per tornare in campo invece servirà mettere a disposizione di tutti gli atleti dei test e dei tamponi per una questione di sicurezza. Ovviamente, però, la precedenza assoluta verrà data a chi lavora in ospedale e ai cittadini con dei problemi”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”