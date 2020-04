Mbaye e Medel, le iniziative dei due rossoblu per gli aiuti online

Aderisce anche Gary Medel alla raccolta fondi per la Croce Rossa del Cile. Una bellissima azione quella del mediano rossoblu che si è unito ad Arturo Vidal in questa azione benefica. Un sentimento di grande legame verso la propria terra che ha spinto il giocatore sudamericano a prendere iniziativa per aiutare il proprio popolo contro il Coronavirus. Sulle pagine social del calciatore il conto corrente della Croce Rossa cilena per effettuare donazioni.

Anche Ibrahima Mbaye ha deciso di attivarsi in favore della Croce Rossa, in questo caso però italiana. Oltre a donazioni private infatti, il difensore classe ’94 del Bologna ha postato una foto di un suo amico stretto, ex compagno di classe a Milano, che grazie alla sua attività con la Croce Rossa, ha potuto portare respiratori agli ospedali che ne hanno maggiormente bisogno.

Fonte: Stadio.