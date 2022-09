Mauro Corona attacca il Bologna: “Senza pietà con Mihajlovic”

Intervenuto a Carta Bianca, Mauro Corona ha attaccato duramente il Bologna per l'esonero di Siniša Mihajlović. Per l'opinionista, il club non avrebbe avuto pietà per la condizione di salute del tecnico serbo, ecco le sue dure parole incalzato da Bianca Berlinguer sull'argomento:

"Io l'avrei tenuto, in una situazione come la sua, che combatte con un male che fa tremare le ginocchia, può darsi che un colpo così infierisca ancora di più sul suo stato - l'affondo di Corona - Se avessero avuto cuore...Ma ormai valgono i denari e se non c'è un risultato non c'è il denaro. Poi magari vanno a Messa questi signori. Sinisa aveva magari uno scopo per combattere la malattia, con una missione da compiere. Non c'è pietà. Sul piano umano non c'è differenza tra chi muore di sete e chi viene esonerato, ma prima o poi verranno esonerati loro".