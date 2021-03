Mastroianni: “Il Bologna è molto futuribile. Soriano? Per l’Europeo può provarci”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto il telecronista di DAZN, Dario Mastroianni, che ieri ha commentato la gara dei rossoblù, per esprimere un suo parere sul match e sulla squadra di Mihajlovic. Ecco il suo commento:

“Ieri, per ammissione dello stesso Mihajlovic, non si è visto il solito Bologna e cioè una squadra con le sue linee di gioco, che attacca, gioca bene e morde la partita perché la Sampdoria ha aggredito e complicato i piani rossoblù. Il Bologna ha fatto ciò che nell’ultimo mese è venuto meno, ovvero, essere efficace nei momenti chiave della partita e non a caso i primi due tiri hanno portato al gol e hanno indirizzato la partita. Mihajlovic può comunque sorridere per il secondo tempo della sua squadra perché si è rivista la qualità e sono arrivati gli strappi di alcuni singoli. Il Bologna è una squadra che sta bene e che ieri ha ritrovato la qualità decisiva negli ultimi 30 metri”.