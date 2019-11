Vince Cremona per 80-73 contro una Fortitudo che quantomeno ha mostrato segnali di ripresa e capacità di reagire alle difficoltà. In attacco buona la prestazione di Aradori che chiude a quota 19 punti, seguito da Sims a 18. A smorzare le speranze della Fortitudo ci pensa una decisione arbitrale controversa: a un minuto dalla fine non viene dato un fallo su Aradori e dal virtuale 78-75 sul ribaltamento di fronte Cremona chiude la partita.

