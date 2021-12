Martini: “Virtus: obbiettivo Eurolega. La Fortitudo può salvarsi”

“Ci sono state molte sorprese in questa prima parte di campionato. Venezia e Sassari, due delle migliori squadre della passata stagione, non stanno facendo bene e si trovano rispettivamente dodicesima e undicesima in classifica. Al contrario stanno disputando un ottimo campionato le neopromosse Napoli e Tortona. Treviso era partita molto forte ma ora sta pagando gli impegni in coppa. Mi aspettavo qualcosa in più da Brescia”.