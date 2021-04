Martini: “La Fortitudo deve vincere contro Cantù. Virtus? Uscita clamorosa dall’Eurocup”

Intervenuto nel corso della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha parlato del momento della Fortitudo e della Virtus , concentrandosi in particolare sulla sfida salvezza della prima contro Cantù , in programma domenica sera:

"La partita contro Cantù rappresenta un match cruciale per la salvezza di entrambe le squadre. All'andata si era vista una buona Effe, che era riuscita a vincere con piglio e grazie all'apporto dei giovani. Le aspettative di inzio stagione erano ben diverse, ma la Fortitudo domenica deve vincere. Cantù si è rinforzata con l'innesto di Gaines, ma Dalmonte recupera Hunt, che sarà fondamentale nel piano partita. Il campionato comunque doveva prevedere il blocco delle retrocessioni, così è falsato perchè alcune squadre sono state colpite dal covid. Stojanovic? Non è stato tesserato, non ho capito questa operazione".