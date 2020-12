Martini: “Difficile che la Virtus perda contro Sassari. Fortitudo? Domani partita della svolta”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha parlato di basket, in particolare della partita di domani della Fortitudo contro Brescia e dell’inserimento in squadra di Marco Belinelli con la maglia della Virtus. Queste le sue parole:

“Domani a Brescia la Fortitudo giocherà la partita della svolta. Sarà una partita brutta, visto che si affrontano la penultima contro l’ultima in classifica. La Effe deve recuperare la partita contro Reggio, ma era impronosticabile a inizio stagione prevedere la brutta posizione delle due squadre. Mi aspettavo un altro campionato, sia da parte della Fortitudo che di Brescia. L’esonero di Esposito sulla panchina della Leonessa? Ha trattato male Luca Vitali, gli ha tolto molte cose che aveva, sia sul campo che nello spogliatoio. Domani tornerà il vero Vitali, e mi preoccuperei più di lui che di tutti gli altri. Può marcarlo Fantinelli, che domani tornerà in campo. La difesa? E’ fondamentale, la maggior parte delle vittorie si ottiene con la difesa. Aradori, Banks ed Happ devono difendere e non solo segnare, magari spendendo anche qualche fallo in più.”