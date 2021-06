Martini: “Con Scariolo può arrivare Marc Gasol”

"Come Djordjevic convinse e portò con sé Teodosic, lo stesso può succedere con Scariolo e Marc Gasol. Gasol ha chiuso una stagione infelice con i Lakers, ma non per colpa sua. Gasol ha raggiunto l'apice in carriera, è un fenomeno, ha giocato nel quintetto All Star del 2015. E' un giocatore spettacoloso dal punto di vista della concretezza, bello da vedere, è migliorato nel tempo e anche nel tiro da tre. Gioca un pick and roll straordinario e già vedo con Teodosic un pick and roll da cinema".