Martini: “Alla Virtus serviva un giocatore come Belinelli. Fortitudo? Il problema non è Sacchetti”

Roberto Martini ha parlato di basket ed in particolare di Marco Belinelli nell’edizione serale di Sportoday, condotta da Rita Mandini. Queste le sue parole.

“Marco Belinelli è un grande colpo per la Virtus. Non è inaspettato perchè il fuoco covava già sotto la cenere. Avevo già consigliato a Zanetti di prenderlo. E’ quello che serviva, un tiratore che potesse mettere una serie di triple consecutive, è arrivato il migliore. In Nba se non sei un campione fai fatica a trovare squadra, e Marco era un giocatore di rincalzo. Milano? Beli ha aspettato fino all’ultimo un posto in Nba, ora ha deciso la Virtus perchè è casa sua, ha iniziato da ragazzino. Ovviamente ha ottenuto anche un ingaggio importante. Lui e Teodosic faranno la differenza in un sistema di gioco che andrà a migliorarsi, anche se Marco è più integro dal punto di vista fisico di Milos.”