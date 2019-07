Marrese: “Il Bologna navigherà a vista senza Sinisa”

Emilio Marrese, ospite ai microfoni di radio 1909 ha parlato così della situazione di salute di Sinisa Mihajlovic: “La situazione di Mihajlovic resta preoccupante, delicata e difficile. Non voglio esprimermi in merito alla malattia. Bisogna fare solo il tifo. Ci sarà sicuramente una differenza evidente tra De Leo e Mihajlovic, anche solo per esempio il carisma. Il Bologna sta camminando in un territorio inesplorato. Sono orgoglioso che la squadra per cui tifo azzardi questa via tanto complicata. Bisognerà vivere la giornata e restare uniti. Ci vorranno fortuna, pazienza e carattere. Non so se avrà successo o meno questo esperimento, l’importante è che Sinisa guarisca. La squadra navigherà a vista aspettando di conoscere il proprio destino.”

