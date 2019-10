Marrese: “Vittoria meritata del Bologna. Skorupski? Trasmette insicurezza”

“L’ideale sarebbe quello di fare sempre grandi prestazioni e di vincere. Ieri la squadra ha fatto 3 punti meritando, anche se non è stata splendente. Ci è capitato di giocare meglio e di non vincere: quello che abbiamo fatto comunque ci è bastato contro una Sampdoria più che modesta. Penso che il Bologna abbia dominato, tolti i 10 minuti dopo aver preso il gol del pareggio. Se guardiamo solo la prestazione, altre volte sono uscito più contento. Nel complesso, però, continuo a mantenere il mio ottimismo ed il mio giudizio positivo sulla squadra. Ora siamo decimi: ci metterei la firma per finire qui il nostro campionato. Rimane comunque evidente il fatto che concretizziamo poco per quello che creiamo, salvo ieri. Se si vuole intervenire sul mercato bisogna però trovare l’attaccante giusto: io sinceramente confidavo molto di più nell’accoppiata Destro-Santander, mentre invece dopo 9 partite sono entrambi ancora a 0 gol”.

