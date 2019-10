Marrese: “Se devi vendere, Santander ha più mercato di Destro”

Intervistato da Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato della partita delle leggende per i 110 anni del Bologna, in programma per stasera: “Mi rattrista un po’ la partita delle leggende. Mi spiego meglio. L’evento è molto bello, un modo molto originale di festeggiare. Però a me, vedere i giocatori che un tempo ho idolatrato e apprezzato, mi rattrista. Per me le leggende restano quello, leggende. Mi piace ricordarli come i fenomeni che ho ammirato, vederli in questa loro versione più avanti con gli anni lo trovo un po’ deprimente. È un’opinione molto impopolare, lo so, ma per me devono restare quelle figurine che ho amato anni fa. Considerato soprattutto che i nostri giocatori migliori hanno sulle spalle tanti anni.”

