Marrese: “Non facciamoci prendere dal panico. Mbaye? Non so perché non giochi”

“Non facciamoci prendere dal panico, non credo che questo Bologna sia da scuotere. Abbiamo sbagliato una partita e sprecato tanto, ma abbiamo quasi sempre giocato bene. Noi campiamo di luoghi comuni, ci sono troppe critiche. Per domenica ci sono due problemi. Il primo è di ordine generale: bisogna stare tranquilli e non spaventarci per niente. Il secondo sono i terzini: invece che pensare alle rotazioni in attacco, magari c’è da lasciar fuori Krejci. Questo Bologna non è una squadra presuntuosa, mi piace che cerchiamo di vincerla anche al 90′ ma dobbiamo sapere che questa mentalità può anche costarci caro: in una giornata in cui non siamo in vena dobbiamo accontentarci e portare a casa il pareggio”.

Scheda 1 di 3