Marrese: “Il divario tra Ibra e le sue alternative è enorme. Lyanco? lo riprenderei volentieri”

Fortitudo

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato della Fortitudo: “Il Fortitudo day? Sicuramente ogni iniziativa è buona per fare cassa. Si spera che possa aiutare il club a non sentire troppo le perdite di un eventuale derby giocato in fiera. La squadra è in mano alla Fossa in questo momento. Non dal punto di vista economico, ma decisionale sicuramente. È una situazione anomala. Penso che la Fortitudo in qualche modo andrà avanti nonostante le disponibilità economiche siano molto limitate. Quest’anno ne è già una prova, però vedo molto difficile fare passi concreti in più. Non credo esistano risorse per sognare qualcosa di più grande, si fa quel che si può. Sono stati bravissimi a tornare in A1, ma non credo che si potrà fare un ulteriore salto di qualità. Anche se devo ammettere che se dovessi investire nel basket, punterei su Bologna”.