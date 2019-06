Marrese:” Il Bologna è una società che potrebbe vivere in una fascia medio-alta”

Emilio Marrese, ospite ai microfoni di Radio 1909 ha commentato l’aria ottimista che si respira in casa Bologna:”Onestamente sembra che ci sia un’atmosfera tranquilla e positiva. Non c’è agitazione. Orsolini, oltre a Mihajlovic, credo che abbiano placato gli animi. Rispetto agli altri anni, che si era molto agitati, continua la luna di miele. Crediamo di essere immortali dopo non essere retrocessi lo scorso anno. Si è creata questa convinzione, ce la siamo vista così brutta. Onestamente il finale dello scorso campionato ha lasciato ottimismo. Le cose sembrano essere cambiate in società. Tonelli, di cui si era tanto parlato, è meglio non averlo preso, così come Gabbiadini, non gli rimpiangiamo.”

