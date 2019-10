Marrese: “Destro è invendibile. Bologna-Samp, partita per la metà classifica”

Intervistato da Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato del caso Mattia Destro: “Non credo che Destro sia appetibile attualmente sul mercato. Purtroppo, credo sia invendibile. Ha il contratto in scadenza, un ingaggio pesante ed è fisicamente fragile. È una situazione spiacevole e delicata. Mi spiace molto anche per lui. La serie di eventi che ha portato al suo stop è molto originale, per non dire quasi sospetta. Sono molto avvilito sul fronte Destro, senza sperarci troppo, pensavo avrebbe fatto di più quest’anno. Credevo potesse ritrovare continuità. Io temo che la sua tenuta fisica sia un problema serio. Credo che fosse realmente molto motivato a tornare quello che ci si aspettava. Salvo assolutamente la sua buona fede.”

Scheda 1 di 5