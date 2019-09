Marrese: “Denswil? Troppo presto per bocciarlo. Sinisa leader vero”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato di Stefano Denswil, autore di un paio di errori contro il Brescia: “Non mi sento di condannare Denswil già adesso. Lo trovo un giocatore che ha una fisicità e delle doti molto importanti. Con un po’ di partite in più potrò dare un giudizio migliore sul giocatore. Ha commesso qualche errore, ma quale giocatore non ne commette? Nessun giocatore non commette mai errori, altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Ha subito un po’ nel match contro il Brescia, ma ho visto fare errori molto più gravi a giocatori con un blasone più importante.”

