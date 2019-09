Marrese: “Chi non dà attenzione al Bologna, rischia tanto”

Intervistato da Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato dei risultati recenti del Bologna: “L’unica cosa che chiedo al Bologna è di continuare a vedere il bel gioco espresso finora. Come ho già detto più volte, per me questa è una squadra da decimo posto, che gravita tra l’ottava e la dodicesima posizione in classifica. Non siamo già da Europa. Se il pareggio arriva aggredendo gli avversari dall’inizio alla fine, sono contento. Se si vince sono ancora più felice. Perdere può capitare. L’importante è continuare a esprimere il proprio gioco a prescindere dall’avversario. Le occasioni fallite? Non siamo una squadra di campioni che non può mai sbagliare. A me il Bologna piace così. Senza dimenticarci che c’è un allenatore in ospedale.”

