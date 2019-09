Marrese: “Adesso i tifosi sono contenti di andare allo stadio”

“Il tuffo di Dessena ha svoltato la partita. Il Bologna ha dimostrato di essere cresciuto. Oltre che vinto abbiamo anche giocato bene e fatto divertire. Ora possiamo giocarcela con tutti, i tifosi vanno allo stadio contenti. Vedere il Bologna ti fa divertire, non sai mai cosa aspettarti. Abbiamo una squadra che crea più di 10 occasioni da gol a partita: oggi sono d’accordo coi giocatori che si arrabbiano per le critiche. Sembra che adesso oltre che vincere e proporre bel calcio sia obbligatorio non prendere gol e concretizzare tutte le occasioni create. E’ stata una bellissima trasferta: vincere 3-4 dopo esser stati sotto 3-1 è stato fantastico. Questo Bologna non cambierà, nel bene e nel male. Difficilmente possiamo arrivare in Europa, ma se non arriviamo al sesto posto arriveremo a metà classifica giocando in questo modo”.

