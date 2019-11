Marrese: “Ibrahimovic? La società è fiduciosa, lui e Sinisa sono una bella combinazione”

“Dalla società ho sentito che sono fiduciosi, non esageratamente, ma comunque lo sono. Se il problema della trattativa fosse che la moglie vuole andare a Milano, io credo non sia preoccupante. Economicamente sarebbe un salasso, ma io credo che la trattativa si possa fare. Non credo che a Ibrahimovic interessi Bologna come città, onestamente non penso che sia uno che non vede l’ora di vivere a Bologna. E’ un professionista, viene e timbra il cartellino, non chiederei amore ma passione. Tra diciotto mesi ha 40 anni, ma tra tutte le fantasie è quella che mi stuzzica di più. Ci sono delle incognite dato che gli ultimi due anni ha giocato in Mls, ma il rendimento sarà sicuramente meglio di quello di Destro. In Serie A però serve corsa, ma abbiamo l’esempio di Palacio, credo che Ibrahimovic abbia ancora qualche cartuccia da spendere, basterebbe la metà dell’Ibrahimovic di Milano e Torino. Direi che le possibilità di vederlo al rossoblù sono al 50%”

