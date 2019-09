Marrese: “Soddisfatto di questo mercato. Attacco? Fidiamoci del nostro potenziale”

Ospite ai mircofoni di Radio 1909, Emilio Marrese ha detto la sua sulle spese di Saputo durante questa sessione di mercato: “Il fatto che Saputo abbia speso è un dato di fatto. 80 milioni di saldo in 5 anni sono soldi, poi che siano stati spesi male sono cose che succedono. Io sono sempre stato abbastanza critico dal punto di vista del mercato del Bologna. Quest’anno invece sono soddisfatto, la valutazione è positiva. Saputo si sta impegnando, sta investendo. Sono contento che Saputo sia il presidente del Bologna. Faccio fatica a prendermela con qualcuno che ha speso 150 milioni per il Bologna. Saputo ha dato una struttura societaria importante alla squadra. Sul mercato c’è stato qualche giro a vuoto ma non si può dire che questo presidente non abbia investito. Il mio voto sul mercato del Bologna? Tra il 6 e il 7.”

