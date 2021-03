Markovski: “Belinelli fondamentale per la vittoria di ieri. Derby? E’ sempre indecifrabile”

Ospite della prima edizione di Sportoday, l’ex coach della Virtus Zare Markovski ha fatto il punto sul momento della Segafredo, reduce dalla vittoria contro Badalona in gara1 dei quarti di finale di Eurocup. Venerdì ci sarà il ritorno in Catalogna, mentre domenica andrà di scena il derby con la Fortitudo. Si parte dal match di ieri:

“E’ stata una partita di grande importanza e questo si è visto, si è vista una Virtus tesa. I primi tiri sono arrivati da liberi, anche se la Segafredo ha giocato bene. La squadra era consapevole di quanto fosse fondamentale non perderla e non dare vantaggi agli avversari. Quando vinci tutte le partite in Eurocup subentra ancora più pressione. Belinelli è stato incredibilmente determinante per la vittoria”.