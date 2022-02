Maresca e Fiorentino con Leasys per una mobilità sostenibile nel trasporto merci

Grazie alla partnership con CAAB e la società di noleggio Leasys, la concessionaria bolognese promuove il trasporto green anche agli utilizzatori di mezzi commerciali, con tariffe agevolate e la gratuità di ingresso al Centro Agroalimentare di...

Redazione TuttoBolognaWeb

Da tempo molto attenta alla riduzione dell’impatto ambientale e alla mobilità sostenibile, Maresca e Fiorentino lancia un’iniziativa concreta per incentivare l’utilizzo di mezzi a 0 emissioni anche in ambito commerciale come il nuovo furgone E-Ducato ad alimentazione elettrica con formule di noleggio a breve termine, da giornaliero a mensile.

Un’idea vantaggiosa non solo per l’ambiente, ma anche per aziende e lavoratori, mediante la proposta di due tipologie di tariffa, una “night” e una “day”, comprensive di numerosi servizi e che consentono l’accesso gratuito alla struttura bolognese. Un risparmio di emissioni, dunque, ma anche economico.

Maresca e Fiorentino abbraccia e promuove da tempo le politiche di sostegno alla green economy. Nata a Bologna nel 1957, la concessionaria auto per i marchi Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional e autobus Iveco in esclusiva per Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e San Marino ha pienamente abbracciato una idea di mobilità sostenibile, sostenendo la transizione ecologica con nuovi mezzi e nuovi servizi.

La nuova iniziativa vede protagonista ilNuovo E-Ducato 100% elettrico, 100% elettrico, 100% Ducato, capace di rendere il futuro di ogni azienda più sicuro e sostenibile che mai, con doti di carico e di autonomia che confermano l’E-Ducato il miglior collega che si possa desiderare. Una proposta che si inserisce a pieno titolo nella nuova disponibilità di mezzi ibridi ed elettrici della concessionaria, per raccogliere le nuove sfide in particolare nei centri urbani ma non solo che si unisce alla recente creazione di un Mobility Store in partnership con Leasys dedicato al noleggio a breve e a lungo termine, incentivando l’accesso a modalità più sostenibili e pulite.