Marelli: “Gol di Ferguson regolare, mi sarei aspettato l’intervento Var”

Tutti d'accordo sul fatto che il gol del Bologna era assolutamente regolare. Il moviolista di Dazn Luca Marelli ha commentato in maniera chiara l'episodio di ieri sera, in cui inspiegabilmente, anche per lui, il Var non è intervenuto. Pezzuto, nell'errore di un fallo che non c'è, fa una cosa giusta, cioè fischiare dopo il gol in modo tale che il Var possa eventualmente intervenire. Solo che dalla sala video nessuno ha deciso di portare l'arbitro all'on field review e le motivazioni restano incognite anche per Marelli.