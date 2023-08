Marelli chiaro sull’episodio Iling-Nodye: “Era rigore e rosso, ecco perché”

Per Marelli era rosso e rigore per il Bologna

Ha fatto discutere, e farà discutere, il mancato rigore concesso al Bologna per fallo di Iling Junior su Dan Ndoye a porta vuota e sul punteggio di uno a zero per i rossoblù. Episodio chiaro e netto anche per Luca Marelli che nella moviola di Dazn ha spiegato l'accaduto: