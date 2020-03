Marcolin: “Io e Sinisa e quel padel a luglio…”

Dario Marcolin, ex vice di Sinisa Mihajlovic, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport quei giorni di luglio che hanno anticipato la notizia della malattia che ha colpito il tecnico rossoblù.

Marcolin si diletta con il padel e spesso ha giocato in compagnia di Sinisa, e anche in quel luglio è andata così. Proprio Marcolin ha raccontato quel dolore all’adduttore che aveva colpito il tecnico, poi si è scoperto a cosa fosse dovuto: “Mi ricordo l’adduttore che gli faceva male, mi disse che sarebbe andato a Bologna a farsi vedere – ha raccontato Marcolin – Poi è successo quello che sappiamo, quella terribile notizia, quei momenti durissimi. Ora so che corre di nuovo, sono contento. Il Bologna? E’ un patto di sangue tra lui, la società e l’ambiente. Fa un calcio moderno da Champions”.