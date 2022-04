Marcolin: “Arnautovic ha cambiato il volto del Bologna. L’Inter? Forse pensava…”

Il commento di Dario Marcolin

"L'Inter ha fatto fatica a trovare gli spazi. Il Bologna è stato bravo a fare blocco. I nerazzurri bene nel primo tempo, meno bene nel secondo tempo. Il Bologna insegna che tutte le partite da oggi alla fine saranno complicate. Colpa di Inzaghi? Forse inserendo tanti attaccanti ha intasato il reparto e dunque non è arrivata nessuna palla pulita. L'Inter partendo ai cento all'ora ha pensato che la partita fosse facile. Ma il Bologna dopo aver fermato la Juve e il Milan è una squadra tosta dove non bisogna mai abbassare la guardia. Arnautovic? Voto 8. Fa reparto da solo, da Natale in poi ha cambiato il volto del Bologna"