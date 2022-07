Marchesi: “La nostra missione, resistere a 40 gradi. Mondiale? Ripartiremo da capo”

Lunga intervista oggi sul Corriere di Bologna a Max Marchesi , preparatore atletico rossoblù che dovrà programmare una stagione stramba, con partite ad agosto con il caldo, la lunga sosta invernale per il Mondiale e i ritmi forsennati del girone di ritorno. E a Bologna c'è grande afa in questi giorni:

"Calibriamo gli orari per evitare picchi di sole e caldo, quindi prima delle 9.30 al mattino e dopo le 18 al pomeriggio - le sue parole - Ormai sono anni che abbiamo questo clima torrido, ma il problema è la notte che non dà sollievo e questo incide sui tempi di recupero. Non piove mai. Campionato ad agosto? Ormai i ritmi sono cambiati, infatti abbiamo preferito non fare una settimana in Olanda con un clima piacevole di 27 gradi e tanti club preferiscono allenarsi in città col caldo".