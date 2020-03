Marchesi: “Ecco come gestiamo i giocatori del Bfc. Mihajlovic? Scalpita”

E’ Massimiliano Marchesi ad occuparsi della forma fisica dei calciatori del Bologna. Lo fa in condizioni ‘normali’ ma anche in una situazione di emergenza come quella attuale. I ragazzi si allenano da casa, nella speranza che prima o poi si possa rientrare al Niccolò Galli di Casteldebole. Marchesi è stato intervistato dal Carlino:

“La prima raccomandazione verso ai ragazzi è di seguire le indicazioni dei medici, la priorità è non ammalarsi – ha affermato – Per quanto riguarda gli allenamenti abbiamo preparato dei programmi personalizzati da eseguire in casa o in giardino. Ad alcuni abbiamo inviato qualche attrezzo a casa, come la spinning bike, manubri, elastici e materassini”.