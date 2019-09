Marazzina: “Sarò alla partita delle Leggende. Tornare sarà bellissimo”

Intervistato nell’edizione odierna di Sport Today, Massimo Marazzina ha parlato della sua partecipazione alla partita delle leggende del Bologna: “Sì, tornerò a vestire la maglia del Bologna per la partita delle leggende contro il Real Madrid. Non vengo a Bologna dalla mia ultima partita in rossoblu. Sarà un’esperienza bellissima. Voglio tornare, salutare vecchi amici e rivedere lo stadio. Non vedo l’ora di scendere in campo. Con Di Vaio ci siamo detti che dovremo darci da fare, porteremo il Bologna alla vittoria come ai vecchi tempi.”

