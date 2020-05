Marazzina: “Conoscendo l’Italia ripartirei a settembre. Saputo? Va tutelato”

Massimo Marazzina ora lavora a Miami e insegna calcio ai bambini, una città che praticamente non ha vissuto la fase 1 e ora si ritrova nella fase 2 in cui si lavora al parco.

“Non ci hanno mai obbligato a stare chiusi in casa – le parole di Marazzina al Cor Bo – Non c’è stato l’allarmismo dell’Italia e l’approccio mentale è stato diverso. Trump è un uomo di business e in questa fase serve realismo, da non scambiare con superficialità. Rimettere in moto il meccanismo porta benefici economici”.