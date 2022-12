Mancini: “Una vita passata insieme a Sinisa”

A sorreggere la sua bara all'uscita dalla chiesa c'era Roberto Mancini, il grande amico di vecchia data: "È stato un onore e un privilegio avere Sinisa come amico, abbiamo passato una vita insieme", le sue parole. Presente anche il suo ex presidente al Torino Urbano Cairo che parlottando con il collega Lotito ha affermato: "Lanciava i giovani, li sosteneva finché camminavano da soli". In rappresentanza del governo serbo c'era invece il ministro dello sport Zoran Gaji: "Mihajlovic fa parte dei successi della Stella Rossa e del nostro calcio, fa parte della cultura calcistica della Penisola italiana. Ed è sia nostro che loro". Infine, l'amico bolognese Gianni Morandi, che ancora non si capacita della dipartita: "Credevo che ce l’avresti fatta".