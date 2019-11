Mancini su Orsolini: “L’abbiamo visto all’Europeo under 21, ha qualità”

Venerdì sera l’Italia sarà di scena in Bosnia, mentre lunedì si ripeterà a Palermo contro l’Armenia. Con gli azzurri ci sarà anche Riccardo Orsolini, che ha appena ottenuto la prima convocazione in nazionale maggiore della carriera. Il giocatore del Bologna avrà quindi forse la possibilità di esordire in una delle due partite, nella speranza di stupire Mancini e di strappare in extremis un pass per Euro 2020.

Come riporta “Tuttomercatoweb.com”, nella conferenza stampa odierna il ct dell’Italia commenta la convocazione di “Orso”. “Non stravolgeremo la squadra contro Bosnia e Armenia, però non avremo altre occasioni per vederci da qui a marzo: abbiamo chiamato quei ragazzi che volevamo assolutamente vedere. Orsolini? Lo abbiamo già visto durante l’Europeo under 21, ma ora possiamo vederlo meglio rispetto ad un giorno a settimana. Orsolini ha qualità, sta facendo bene. Noi però vogliamo anche guardare oltre l’Europeo, dobbiamo capire cosa possono darci anche in un futuro non così vicino. Magari la prossima volta verrà chiamato qualcun altro. Difficile ottenere dalla federazione un altro stage”.