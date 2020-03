Mancini: “Il dolore di Mihaijlovic e Vialli mi ha insegnato a godermi la vita”

Intervistato dal Corriere della Sera, Roberto Mancini parla del suo rapporto con Sinisa Mihaijlovic e di come la sua lotta contro la malattia gli abbia donato forza.

Nelle parole del CT azzurro c’è spazio anche per Gianluca Vialli, da tempo alle prese con una brutta malattia, anche tramite la sua esperienza Mancini è riuscito a pensarla diversamente su molti aspetti:

“Il dolore di Sinisa e Vialli mi ha insegnato a godermi la vita, non abbiamo tempo per essere cattivi”.

Fonte: Tuttomercatoweb