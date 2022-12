Mancini convoca Vignato e Raimondo

I due giovani rossoblù sono infatti stati convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per uno stage a Coverciano dal 20 al 22 dicembre. L'appuntamento è stato fissato per vedere da vicino le nuove leve del calcio italiano che militano in Serie A, Serie B o all'estero e tra i convocati figurano anche il classe 2000, dato comunque in partenza da Bologna, e l'attaccante della Primavera classe 2005 che ha già debuttato in Serie A l'anno scorso con il Genoa.