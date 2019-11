Malmoe, a fuoco la statua di Ibrahimovic

Lo avevano velatamente promesso, e lo hanno fatto. I tifosi del Malmoe non hanno proprio digerito la scelta di Zlatan Ibrahimovic – cresciuto nella società svedese – di acquistare il 50% delle quote dell’Hammarby, club di Stoccolma. Ieri i sostenitori del Malmoe avevano proposto una petizione per eliminare la statua dell’attaccante dal centro della città, ma non hanno potuto aspettare oltre. Nella notte infatti, tra lo stupore generale, la statua è stata letteralmente bruciata.

Il video della statua di Ibrahimovic in fiamme