Malagò: “Con gli stadi vuoti il calcio appassiona meno ma…”

Con una nota ufficiale rilasciata all’ANSA, Giovanni Malagò ha parlato della situazione riguardate gli ascolti televisivi in netto calo rispetto al periodo pre Covid19.

Nelle sue parole l’amarezza per una situazione sicuramente non facile ma anche la soddisfazione per essere riuscito a permettere il regolare svolgimento del campionato:

“I dati ci dicono che siamo passati da 6 milioni di spettatori a 3 milioni e mezzo. Mancano ancora 7 giornate, non so cosa succederà. Se uno fa un sondaggio penso che il calcio così appassiona molto meno gli italiani, ma al tempo stesso penso che è la soluzione di gran lunga migliore di quelle che erano sul tavolo. Si è dovuto fare di necessità virtù”.

Fonte: TMW