Maifredi: “Il Bologna deve essere più ambizioso. Barrow? Non è lo stesso”

Gigi Maifredi in carriera ha allenato Bologna e Juventus che nel prossimo turno di campionato si affronteranno. A Bologna ha scritto pagine indelebili regalando ai rossoblù un posto in Coppa Uefa, poi il coronamento di un sogno con il passaggio alla Juventus che, però, non fu positivo. Ha raccontato al Resto del Carlino il suo passato ed espresso il suo parere sul Bologna:

“Dalla terza categoria alla panchina della Juve, non so quanti possono dire di esserci riusciti. Quando sono arrivato a Torino ero convinto di essermi seduto alla destra del Padreterno, mi sentivo il più forte di tutti. Ma l’errore fu proprio quello, sentirmi arrivato”.