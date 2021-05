Maifredi: “Bologna città migliore per fare calcio. Miha? Non merita un big”

"Perché arrivi una proposta importante bisogna aver fatto qualcosa di importante, che resti negli occhi della gente e invece il Bologna ha fatto l'ennesimo campionato anonimo. Mi dispiace per Sinisa, verso il quale provo affetto per la sua battaglia contro la malattia, ma nascondersi dietro al fatto di non aver mai rischiato la B è poco per una piazza come Bologna, che non ama la banalità. Quello che resta alla fine è la classifica, che dice 41 punti. Nel nostro mestiere se riesci a coniugare il bel gioco con i risultati hai fatto bingo. Ma se giochicchi bene e spesso perdi i conti non tornano più".