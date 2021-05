Maietta: “Bologna e Verona qualcosa di indescrivibile. Mercato? Più facile la punta del difensore”

Doppio ex della sfida di questa sera, Mimmo Maietta è stato intervistato dal Corriere di Bologna per parlare della gara del Bentegodi tra due squadre che hanno segnato buona parte della sua carriera. E' stata anche l'occasione per fare un bilancio dell'annata rossoblù, con uno sguardo rivolto anche alla prossima stagione, quando l'ex rossoblù sarà avversario, dopo la promozione in Serie A ottenuta con il suo Empoli nel ruolo di team manager. Si parte dal match odierno: