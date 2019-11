Brutte notizie per l’ex rossoblù Lyanco. Il difensore brasiliano è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione isolata al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

I tempi di recupero aggirano intorno ai due mesi. Il giocatore del Torino in questi giorni è stato più volte accostato al Bologna, come possibile oggetto dei desideri per il mercato di gennaio.