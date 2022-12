Lutto in casa Bologna: è morto Faustino Turra, il centrocampista “tuttofare”

Faustino Turra era un jolly in campo. Durante la sua carriera ha agito da centrocampista centrale, ritagliandosi spazio anche da tornante e terzino. Era, poi, un uomo squadra, con grande dedizione e spirito di sacrificio. Classe '39, cresciuto calcisticamente nelle file del Brescia, esordisce in Serie B con i lombardi nel 1957. Gioca sei stagioni in B fino al 1963, per poi fare il salto di categoria col Catania. Rimane lì per una sola stagione.